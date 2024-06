Entre 2001 e 2009, chegaram às salas de cinema 14 filmes com Matthew McConaughey e seis eram comédias românticas.

A seguir, parou durante dois anos e pensou desistir completamente de Hollwyood.

"Geralmente costumo ir por um caminho diferente quando sinto que Hollywood quer que siga um padrão. Quando tive os meus anos de comédias românticas, havia um limite para o que lhes podia dar, e foram sucessos sólidos para mim. Mas queria experimentar outras coisas. Claro que não estava a consegui-las, portanto tive que deixar Hollywood durante dois anos", explicou na conversa registada pela Interview Magazine com Glen Powell, que muitos consideram ser a próxima grande estrela a sair do Texas depois de fazer "Top Gun: Maverick", "Todos Menos Tu" e o ainda inédito "Tornados".

"Foi assustador. Tive longas conversas com a minha esposa sobre a necessidade de encontrar uma nova vocação", acrescentou, partilhando que a lista de planos alternativos envolveu ser professor de liceu, estudar para ser responsável operacional no setor ferroviário ou guia de vida selvagem.

E resumiu: "Honestamente, pensei: 'Saí de Hollywood. Saí da minha via'. A via onde Hollywood disse que devia ficar, e Hollywood disse: 'Bem, vai-te lixar. Devias ter ficado na tua via. Adeus'".

McConaughey descreve os "dias longos" e a "sensação de insignificância", a determinação em não desistir, mesmo sendo "assustador porque não sabia se algum dia sairia do deserto".

Também disse a Powell sobre a necessidade 'de ser criterioso' nas escolhas dos projetos para não se ficar estigmatizado num tipo de papel.

Após a paragem, chegou o "McConaissance", como ficou conhecida a transição das comédias românticas onde aparecia a exibir a boa forma física para filmes mais "sérios" com realizadores de prestígio.

Foi a fase de filmes como "Cliente de Risco", "Morre... e Deixa-me em Paz" e "Killer Joe" (todos de 2011), "The Paperboy - Um Rapaz do Sul", "Fuga" e "Magic Mike" (2012), antes de chegar 2014, quando à breve e marcante participação em "O Lobo de Wall Street" juntou "Interstellar", a primeira temporada da série da HBO "True Detective" e a conquista do Óscar de Melhor Ator com "O Clube de Dallas".