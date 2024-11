Matthew McConaughey mudou-se com a sua família para o estado do Texas porque Hollywood só o deixava fazer comédias românticas.

O ator norte-americano fez vária revelações sobre essa fase da carreira no ´podcast' "Good Trouble", do tenista australiano Nick Kyrgios.

Entre 2001 e 2009, o ator fez 14 filmes, dois quais seis eram comédias românticas, género onde se tornou um rei graças ao sucesso nas bilheteiras de títulos como "Resistir-lhe é Impossível" (2001), "Como Perder um Homem em 10 Dias" (2003), "Como Despachar um Encalhado" (2006), "O Tesouro Encalhado" (2008) e "As Minhas Adoráveis Ex-Namoradas" (2009).

A seguir, deu-se uma travagem brusca na carreira.

"Como Perder um Homem em 10 Dias"

“O diabo está nos infinitos sins, não nos nãos”, explicou McConaughey.

E esclareceu: “‘Não’ é tão importante, se não mais importante. Principalmente se se tiver algum nível de sucesso e acesso. ‘Não’ torna-se mais importante do que ‘sim’".

O ator acrescentou que se acaba por fazer coisas menores quando se diz 'sim' demasiadas vezes na vida.

E recordou: “Quando andava a fazer comédias românticas e era o ‘tipo das comédias românticas’, essa era a minha via e gostava dela. Essa via pagava bem e estava a funcionar. Era tão forte naquela via que qualquer coisa fora dela – dramas e coisas que queria fazer – diziam ‘Não, não, não. Não, McConaughey.’ Hollywood disse: ‘Não, não, não. Deves ficar naquilo.’ Portanto, como não conseguia fazer o que queria, parei de fazer o que estava a fazer e mudei-me para um rancho no Texas.”

Após a mudança, o ator diz que fez um pacto com a esposa Camila Alves: "Não volto a trabalhar a menos que me ofereçam papéis que quero fazer".

E que não eram em comédias românticas.

Após a paragem, chegou o "McConaissance", como ficou conhecida a transição das comédias românticas onde aparecia a exibir a boa forma física para filmes mais "sérios" com realizadores de prestígio.

Foi a fase de filmes como "Cliente de Risco", "Morre... e Deixa-me em Paz" e "Killer Joe" (todos de 2011), "The Paperboy - Um Rapaz do Sul", "Fuga" e "Magic Mike" (2012), antes de chegar 2014, quando à breve e marcante participação em "O Lobo de Wall Street" juntou "Interstellar", a primeira temporada da série da HBO "True Detective" e a conquista do Óscar de Melhor Ator com "O Clube de Dallas".