Já se sabia que "Megalopolis" ia estrear no grande ecrã em Portugal, mas faltava saber quando.

O "mistério" está esclarecido: em comunicado esta terça-feira, a distribuidora Midas Filmes anunciou que o novo filme de Francis Ford Coppola, estreado no festival de Cannes em maio, chega aos cinemas a 17 de outubro.

"À semelhança de muitos dos seus filmes anteriores, como 'Apocalypse Now' ou 'Do Fundo do Coração', incompreendidos à data da estreia mas hoje considerados obras-primas, 'Megalopolis' foi o acontecimento de Cannes 2024 e é o seu filme mais polémico até hoje, provocando as mais antagónicas reações, da obra-prima mais visionária à absoluta rejeição", destaca a distribuidora portuguesa.

"Metáfora dos tempos modernos e com um elenco de luxo" (Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia Labeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter e Dustin Hoffman), está previsto o lançamento em mais de trinta cinemas em todo o país.

O novo épico que o realizador financiou do seu bolso (mais de 100 milhões de dólares) tem um enredo difícil de resumir, tratando-se de uma fábula romana ambientada numa América Moderna imaginada que relata os esforços de um arquiteto ambicioso para fazer renascer uma Nova Iorque em decadência, atrapalhados por um presidente de câmara ressentido.

VEJA A TRAILER ORIGINAL.