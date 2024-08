O que pode fazer um realizador depois de ver o seu filme de paixão, que ambicionava fazer há 40 anos e financiou do seu próprio bolso, sair do festival de cinema mais importante do mundo sem prémios e a dividir os críticos entre uma "verdadeira obra-prima moderna" e "catástrofe"?

Quando se trata do lendário Francis Ford Coppola e controla o lançamento de "Megalopolis", a resposta é virar a seu favor a narrativa de desilusão que saiu do Festival de Cannes.

Divulgado esta quarta-feira, com a narração inicial de Laurence Fishburne a anunciar que "o verdadeiro génio é muitas vezes incompreendido", o último trailer oficial revela citações de críticas negativas brutais que receberam na sua época filmes como "O Padrinho" (1972), "Apocalypse Now" (1979) e "Drácula de Bram Stoker" (1992).

Num enredo difícil de resumir, o novo épico é uma fábula romana ambientada numa América Moderna imaginada que relata os esforços de um arquiteto ambicioso - protagonizado por Adam Driver - para fazer renascer uma Nova Iorque em decadência, atrapalhados por um presidente de câmara ressentido (Giancarlo Esposito).

O elenco conta ainda com nomes como Aubrey Plaza, Shia LaBeouf e Dustin Hoffman.

Por agora, apenas está disponível o trailer da Lionsgate, que lançará o filme nos cinemas americanos a 27 de setembro, mas está confirmada a estreia em Portugal, com a distribuição da Midas Filmes, faltando confirmar a data de estreia.

VEJA O TRAILER.