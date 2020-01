É a proposta de casamento para liderar o ranking de todas as propostas, mas não digam à Disney.

A 30 de dezembro, Lee Loechler levou Sthuthi David, a namorada desde os tempos de liceu, a uma sala de cinema para verem o filme preferido dela, a animação "A Bela Adormecida" (1959).

O que ela não sabia é que ele tinha passado seis meses a alterar pessoalmente com a animadora australiana Kayla Coombs a cena mais icónica, em que o Príncipe Phillip acorda a Princesa Aurora com um beijo, para que as personagens se parecessem com o casal.

Com tudo combinado com o Coolidge Corner Theatre, familiares, amigos e algumas pessoas que Lee Loechler encontrou no Reddit ajudaram a encher a sala de forma a não estragar a surpresa.

O vídeo da proposta, que começa com Sthuthi David visivelmente confusa pelas alterações antes do namorado se colocar de joelhos para a grande "pergunta" (com algumas piadas sobre o coração pelo meio (Sthuthi David é cardiologista), foi colocado na quinta-feira no YouTube e em 17 horas já teve mais de um milhão e meio de visualizações.

