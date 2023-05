O ator norte-americano Michael Douglas vai receber uma Palma de Ouro honorária na cerimónia de abertura da 76.º edição do Festival de Cannes, a 16 de maio.

A homenagem foi anunciada esta quarta-feira pela organização. Já foram entregues cerca de 16 galardões honorários, o último dos quais no ano passado a Tom Cruise.

“É sempre uma lufada de ar fresco estar em Cannes, que há muito oferece uma plataforma maravilhosa para criadores ousados, audácias artísticas e excelência em narrativas”, disse o ator de 78 anos no comunicado oficial.

“Desde a minha primeira vez aqui em 1979 para 'O Sindroma da China' até à minha estreia mais recente para 'Por Detrás do Candelabro' em 2013, o Festival sempre me recordou que a magia do cinema não está apenas no que vemos no ecrã, mas na sua capacidade de causar impacto nas pessoas à volta do mundo. Após mais de 50 anos na indústria, é uma honra regressar à Croisette para abrir o Festival e abraçar a nossa linguagem global comum do cinema", acrescentou o vencedor de um Óscar de Melhor Ator pelo filme "Wall Street".

No âmbito da homenagem, um documentário inédito de Amine Mesta sobre o ator, "Michael Douglas, The Prodigal Son" ['Michael Douglas, o Filho Pródigo', em tradução literal] ficará disponível para visionamento no sítio oficial durante dois dias, de 14 a 16 de maio.