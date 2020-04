Na véspera da comemoração do 50º aniversário do Dia da Terra, Michael Moore decidiu lançar de surpresa e gratuitamente "Planet of the Humans".

O aclamado cineasta é o produtor-executivo deste documentário que marca a estreia do ambientalista Jeff Gibbs, com quem mantém uma longa colaboração: foi o produtor dos aclamados "Bowling For Columbine" e "Fahrenheit 9/11".

No anúncio do lançamentos, eles destacam que "Planet of the Humans" é "o alerta para a realidade que temos medo de enfrentar": o movimento ambientalista está a perder a batalha para contrariar as mudanças climáticas, acabando por ficar nas mãos de Wall Street, por causa de algumas opções bem intencionadas mas desastrosas.

Os dois cineastas acrescentem que, por causa da pandemia da COVID-19 que forçou tantos milhões a ficar confinados em casa e "subitamente a ter que pensar no papel que os seres humanos e o seu comportamento tiveram nossos frágeis ecossistemas, o momento era demasiado urgente para esperar até o final deste ano pela estreia planeada do filme".

"Planet of the Humans" vai ficar disponível durante 30 dias no canal de Michael Moore no YouTube.