Esta terça-feira, foi divulgado o segundo trailer de "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso".

Este é o segundo capítulo da saga do Aranhaverso, a sequela do muito elogiado “Homem-Aranha: No Universo Aranha”, que surpreendeu tudo e todos quando chegou aos cinemas em 2018 antes de vencer o Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação.

As novas imagens mostram Miles Morales (voz de Shameik Moore na versão original) com dificuldades em lidar com a sua identidade "civil" e a vida de super-herói. Segunda a sinopse oficial, após o reencontro de Gwen Stacy, ele é catapultado através do Multiverso, onde conhece uma equipa de “pessoas-aranha” responsáveis pela sua proteção.

Porém, quando discordam acerca da forma de lidar com uma nova ameaça, Miles vê-se no meio de uma guerra civil quando entra em conflito direto com a equipa de literalmente dúzias de Homem-Aranha e terá de redefinir o significado ser um herói para conseguir salvar as pessoas que mais ama.

A sequela, que será repartida em duas partes, tem uma nova equipa de realizadores, um dos quais nasceu em Portugal: Joaquim dos Santos tem feito carreira na televisão, não só na área do 'storyboard' e do 'character design', como também na realização, de séries como “Justice League Unlimited”, “Avatar: O Último Airbender” ou “The Legend of Korra”.

Os outros dois realizadores são Justin K. Thompson e Kemp Powers, este último co-realizador de “Soul”.

Muito adiada por causa da pandemia, a estreia de "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" está agendada para 1 de junho de 2023.

TRAILER LEGENDADO.