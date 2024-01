As nomeações para a 96.ª edição dos Óscares foram anunciadas esta terça-feira às 13h30 (hora de Portugal continental).

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" conseguiu a mais do que previsível presença entre os cinco nomeados para Melhor Longa-Metragem de Animação, tal como aconteceu com o primeiro filme, "Homem-Aranha: No Universo Aranha" (2018), que ganhou o estatueta na categoria há cinco anos para a Sony Pictures Animation.

A continuação da história de Miles Morales, meio negro, meio latino, como o super-herói, usando uma surpreendente combinação de antigas técnicas de desenho em 2D com os mais recentes efeitos visuais gerados por computador, foi confiada a um trio a estrear-se na realização de longas-metragens e destaca-se um nome bem português: Joaquim dos Santos junta-se a Ken Powers e Justin K. Thompson e em caso de vitória a 10 de março, todos terão direito à estatueta dourada.

Trailer

Nascido a 22 de julho de 1977 (46 anos) em Lisboa, Joaquim dos Santos emigrou com a sua família para North Hollywood quando ele tinha quatro anos, mas regressou para passar os verões em Portugal, o que diz tê-lo influenciado fortemente como artista.

Além dos inevitáveis filmes da Disney, marcante foi "Akira" (1988), a animação japonesa de Katsuhiro Otomo, recordou durante uma entrevista ao Collider por altura da estreia no verão passado de "Através do Aranhaverso" onde se descreveu como um típico "miúdo dos sábados de manhã" passados a ver séries de animação.

Um delas era "Robotech", de 1985, criada por Carl Macek a partir da fusão e adaptação de três produção japonesas do género: "Numa época em que a TV era dominada por 'G.I. Joe' e 'Transformers', e outros programas giros, o que adoro nele é que era um programa de episódios que acompanhou a história das personagens. Havia robôs que se transformavam em jatos e lutavam contra extra-terrestres, e tudo isso era giro, mas acompanhava-se o relacionamento com as personagens tanto como as coisas grandes".

O português começou a sua carreira na Sony Pictures Television a trabalhar em séries como “Roughneck: The Starship Troopers Chronicles” (1999–2000) e “Men in Black: The Series.” (1997–2001).

Passando por vários estúdios, o seu trabalho nos anos seguintes como artista de 'storyboards', realizador e produtor tornou-se notado em séries como “Teen Titans”, “Justice League Unlimited”, "Avatar: A Lenda de Aang”, "G.I. Joe: Resolute", “The Legend of Korra” e “Voltron: Legendary Defender”.

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

O nome de Joaquim dos Santos surge na imprensa especializada americana como o único realizador de "Através do Aranhaverso" no final de novembro de 2018, algumas semanas antes da estreia do primeiro "No Universo Aranha".

O que não se sabia na altura e só foi anunciado oficialmente em abril de 2021 é que se tratava de um trio desde o início e estavam ao lado português o dramaturgo Kemp Powers, nomeado aos Óscares pela adaptação do argumento do seu "Uma Noite em Miami..." e co-realizador da animação da Pixar "Soul - Uma Aventura com Alma", e Justin K. Thompson, que trabalhou como designer no primeiro filme.

"Temos tanta sorte de ter o Joaquim, Justin e Kemp na equipa do 'Aranhaverso'. Eles são todos super-heróis no que fazem e cada um traz uma sensibilidade única ao ‘Aranhaverso'. Somos grandes fãs do trabalho do Joaquim – ele torna as suas personagens tão sinceras e únicas, e pode contar uma história emocionante com uma sequência de ação da mesma forma que um musical faz através de uma música. O Justin é um cineasta independente que busca incansavelmente a inovação visual e a surpresa, mas sempre apoiando a narrativa emocional. O trabalho de Kemp é incisivo, ambicioso e engraçado – com a sabedoria de um escritor e o coração de um realiador – ele simplesmente sabe o que é importante em cada cena.", elogiaram no comunicado oficial os produtores e argumentistas Phil Lord e Christopher Miller.

Após vários adiamentos da estreia por causa da pandemia, "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" chegou aos cinemas no início de junho de 2023, repetindo o sucesso de bilheteira e a aclamação crítica do seu antecessor.

O mesmo trio de realizadores também está à frente da segunda sequela, "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", cuja estreia a 29 de março de 2024 foi adiada em julho de 2023 por causa da greve dos atores de Hollywood, que impediu os atores de gravar os seus diálogos a tempo.

Segundo a imprensa especializada, o trabalho de gravação seria retomado após o fim do conflito laboral em novembro, mas ainda não foi anunciada uma nova data.