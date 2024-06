"A Donzela" é a mais recente entrada no TOP 10 dos filmes originais (em inglês) da Netflix mais vistos de sempre.

Com a mais recente atualização das audiências, o filme de fantasia protagonizado por Millie Bobby Brown entrou para o oitavo lugar, com 137,2 milhões de visualizações em 87 dias (os TOP´s contabilizam os primeiros 91 dias e as visualizações são definidas pelo total de horas a dividir pela duração dos filmes ou séries).

A 'vítima' da nova entrada foi a saída de "Tyler Rake: Operação de Resgate" (2020), com Chris Hemsworth.

“Estou muito emocionada por ver 'A Donzela' alcançar o Top 10 da Netflix! Gostaria de agradecer de coração aos fãs – é incrivelmente gratificante ver tantas pessoas a gostar do filme e a relacionar-se com a sua história e forte protagonista feminina. Que venham muitas mais aventuras juntos!”, disse a atriz num depoimento ao Deadline.

Com 20 anos, Brown é a primeira estrela verdadeiramente nascida na Netflix: começou aos 12 com o fenómeno "Stranger Things" e é na plataforma que consolidou a carreira graças aos filmes "Enola Holmes".

Mas o grande teste à popularidade era o filme de fantasia cuja rodagem passou por Portugal: enquanto protagonista e produtora, assentava exclusivamente no seu estatuto como estrela.

Após a estreia a 8 de março, "A Donzela" passou seis semanas no TOP 10 global dos filmes mais vistos em inglês e tornou-se o maior sucesso entre os filmes originais da Netflix, em qualquer idioma, desde "Deixar o Mundo Para Trás", o drama com Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke lançado em dezembro, que chegou ao quinto lugar no TOP 10 dos mais vistos de sempre.

