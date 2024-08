Millie Bobby Brown já tem outro projeto alinhado com a Netflix: transformar num filme o seu primeiro livro como escritora.

Segundo o exclusivo do Deadline, a atriz prepara como a sua produtora a adaptação de "Nineteen Steps" ["Dezanove Passos", em tradução literal] e tem em vista também ser a protagonista.

Escrito com Kathleen McGurl e lançado em setembro de 2023 (inédito em Portugal), o best-seller nas listas do New York Times e Sunday Times inspira-se na vida da própria avó de Millie Bobby Brown durante a Segunda Guerra Mundial e foi descrito pela editora HarperCollins como "um conto arrebatador e evocativo de amor infeliz e segredos emaranhados em tempos de guerra".

A transformação do livro para o cinema foi confiada ao nomeado quatro vezes para os Óscares Anthony McCarten, ligado a filmes como "A Teoria de Tudo", "A Hora Mais Negra", "Bohemian Rhapsody", "Dois Papas" e "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody".

Com 20 anos, Millie Bobby Brown é a primeira estrela verdadeiramente nascida na Netflix: começou aos 12 com o fenómeno "Stranger Things" e é na plataforma que consolidou a carreira graças aos filmes "Enola Holmes".

O grande teste à popularidade foi o filme de fantasia "A Donzela", cuja rodagem passou por Portugal: enquanto protagonista e produtora, assentava exclusivamente no seu estatuto como estrela.

Após a estreia a 8 de março, "A Donzela" passou seis semanas no TOP 10 global dos filmes mais vistos em inglês antes de se tornar o sétimo filme original em inglês mais visto na história da Netflix.