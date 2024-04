Millie Bobby Brown consolidou o seu estatuto dentro da Netflix: "A Donzela" é o maior sucesso dos últimos quatro meses entre todos os lançamentos, sejam filmes ou séries.

Atualmente com 20 anos, a atriz é a primeira estrela verdadeiramente nascida na Netflix: começou aos 12 com o fenómeno "Stranger Things" e é na plataforma que consolidou a carreira graças aos filmes "Enola Holmes".

Mas o grande teste à popularidade era o filme de fantasia lançado a 8 de março e cuja rodagem passou por Portugal: enquanto protagonista e produtora, assentava exclusivamente no seu estatuto como estrela.

As audiências confirmam que passou com distinção: apesar das críticas mornas, teve 120,8 milhões de visualizações no primeiro mês, estando a 15 milhões de alcançar "Tyler Rake: Operação de Resgate" e entrar no TOP 10 dos filmes originais mais populares de sempre (um 'ranking' que contabiliza os primeiros 91 dias).

"A Donzela" é o maior sucesso da Netflix desde "Deixar o Mundo Para Trás", o drama com Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke, que ficou disponível a 8 de dezembro e chegou ao quinto lugar no TOP 10 dos mais populares de sempre.

Millie Bobby Brown bateu as audiências do também popular "A Sociedade da Neve" e da elogiada animação "A Fuga das Galinhas: Estamos Fritas", e de trabalhos de 'pesos-pesados' como Zack Snyder ("Rebel Moon — Parte Um: A Menina do Fogo"), Bradley Cooper ("Maestro"), Daniel Kaluuya ("The Kitchen"), Tyler Perry ("Mea Culpa"), Adam Sandler ("O Astronauta") ou Lindsay Lohan ("Um Desejo Irlandês").

"A Donzela" também se destaca claramente na comparação com séries mediáticas como "A Grande Ilusão", "Griselda", "One Day", "Avatar: O Último Airbender", "The Gentlemen" e "O Problema dos 3 Corpos".

