O filme "Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" teve uma estreia pouco "fantástica" nos EUA e Canadá este fim de semana, pelo menos para os padrões do universo "Harry Potter" e mesmo na era da pandemia, arrecadando cerca de 43 milhões de dólares em três dias, informou este domingo o site especializado Exhibitor Relations.

A venda de bilhetes para o terceiro filme da saga foi a menor de todas as 11 longas-metragens do universo "Harry Potter", apesar de ter liderado as bilheteiras norte-americanas, assinalou a revista Variety.

Mas os resultados empalidecem quando comparados com os das estreias americanas de "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los" (74 milhões em 2016) e da sequela "Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald" (62 milhões em 2018).

"'Monstros Fantásticos' nunca conseguiria manter o sucesso de Harry Potter", assinalou o analista David A. Gross, da consultoria Franchise Entertainment Research. "Foi um fenómeno único numa geração", ressaltou.

Parte do brilho e atração do universo "Harry Potter" começou a perder-se no momento em que a autora J.K. Rowling passou a enfrentar críticas por declarações sobre sexo e identidade de género de alguns personagens. Seguiram-se as alegações de violência doméstica contra Johnny Depp que levaram à sua substituição por Mads Mikkelson.

Contudo, Gross argumenta que a série cinematográfica produzida pela Warner Bros sempre teve um desempenho sólido no exterior (75% do total de receitas) e deve seguir no mesmo rumo com este novo filme, cujos custos de produção foram inflacionados pela pandemia de COVID-19, para cerca de 200 milhões de dólares. Até agora, as receitas globais são de 193 milhões de dólares.

Em segundo lugar nas bilheteiras do fim de semana nos EUA e Canadá ficou "Sonic 2: O Filme", da Paramount, com 30 milhões de dólares (e quase 120 milhões desde a estreia, um caso de grande sucesso), enquanto "A Cidade Perdida", também da Paramount, ficou na terceira posição, com 6,5 milhões (e 78,5 desde a estreia, um bom valor para a comédia de ação com Sandra Bullock e Channing Tatum).