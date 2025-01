A presença nas categorias de Melhor Filme, Filme Internacional e Atriz Principal fez do filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" um dos maiores destaques mediáticos do anúncio das nomeações aos Óscares na quinta-feira.

As nomeações são históricas, com muito destaque a ser dado ao facto de Fernanda Torres surgir na mesma categoria em que a sua mãe, Fernanda Montenegro, concorreu há 26 anos com "Central do Brasil" como a primeira latina-americana na nomeada e por uma atuação em português, perdendo a estatueta para Gwyneth Paltrow por "A Paixão de Shakespeare".

Nas curiosidades à volta das nomeações que estão a ser reveladas, descobriu-se que as atrizes brasileiras também se juntam à história mais familiar dos Óscares como apenas a segunda dupla de "mãe e filha" nomeada para Melhor Atriz em 97 anos da história das estatuetas.

A primeira dupla é formada por Judy Garland e Liza Minnelli, nomeadas respetivamente por "Nasce Uma Estrela" (1954) e "Cabaret, Adeus Berlim" (1972). A mãe era considerada a favorita e uma equipa de TV chegou a ser enviada para o quarto do hospital onde estava internada, mas perdeu surpreendentemente para Grace Kelly em "Para Sempre", mas a filha ganhou mesmo a estatueta.

Sem ser na mesma categoria, existem mais ligações de "mãe e filha" na história dos Óscares.

Este ano, por exemplo, surgiu a primeira nomeação na carreira de Isabella Rossellini, como Atriz Secundária em "Conclave", que é filha de Ingrid Bergman, que ganhou dois prémios de Melhor Atriz e outro como secundária.

Antes das atrizes brasileiras, a dupla mais recente de mãe e filha que se formou foi a de Janet Leigh, nomeada como Atriz Secundária por "Psycho" (1960), categoria onde a filha Jamie Lee Curtis ganhou com "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (2022), a primeira nomeação da carreira.

Diane Ladd e Laura Dern são outra dupla de mãe e filha e também fazem parte da história dos Óscares como a primeira e única nomeada pelo mesmo filme, "Rosa, uma Mulher de Fogo" (1991), respetivamente como secundária e protagonista. Laura Dern acabaria por ganhar a estatueta de Atriz Secundária com "Marriage Story" (2019).

Goldie Hawn e Kate Hudson são a outra dupla de mãe e filha, com a primeira a ganhar como Secundária por "A Flor do Cacto" (1969), categoria em que a filha concorreu com "Quase Famosos" (2000).