Após arrecadar uns inglórios 168 milhões de dólares à escala global, "Morbius" fez um inesperado regresso os cinemas americanos graças ao poder dos memes e o resultado foi um segundo fracasso de bilheteira.

A estreia no início de abril e os maus resultados comerciais e opiniões negativas que se seguiram inspiraram os fãs a partilhar memes com elogios irónicos ao filme do universo de super-heróis protagonizado por Jared Leto, como ser o mais rentável e aclamado de todos os tempos, vender um "trilião" de bilhetes ou o primeiro a conseguir um "morbillion" de dólares.

Uma impossível aprovação positiva de 142% entre os utilizadores do site Rotten Tomatoes, que era tão bom que sessões completas iam substituir o hino nacional ou ladrões tinham assaltado um carro onde estavam dois bilhetes e deixaram mais quatro foram outras inspirações.

Tyrese Gibson, um dos atores de "Morbius", chegou a ser enganado por um meme que proclamava que o trabalho até conseguira que o lendário realizador Martin Scorsese mudasse de opinião sobre os filmes de super-heróis não serem cinema.

A febre multiplicou-se com o lançamento em "video-on-demand", com a repetição de expressões como "It's Morbin Time" (um trocadilho com o slogan dos Power Rangers "It's Morphin' Time") e "Morbillion Dollares". A discussão foi ampliada pela publicação completa do filme nas redes sociais em segmentos de dois minutos e sessões de visionamento em direto (eventualmente removidas por infração dos direitos de autor).

Aproveitando a onda e apostando na frase “It’s Morbin Time” para uma renovada campanha de marketing, a Sony relançou "Morbius" em 1037 cinemas este fim de semana, com o próprio Jared Leto a partilhar um vídeo onde está a ler o hipotético argumento da sequela com esse título.

Mas como revela a revista Forbes, o filme só arrecadou 280 mil dólares e nem à segunda conseguiu chegar aos 75 milhões nos EUA: o fracasso de bilheteira está agora nos 73,6 milhões.

A esperança, acrescenta a publicação, é que o estúdio (e a estrela) tenham apenas entrado na brincadeira: a lição é que o "gozo 'online' e os memes não significam nada em termos de interesse geral do público".

TRAILER DE "MORBIUS".