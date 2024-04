O visual de Jared Leto, ator e vocalista dos 30 Seconds To Mars, é muitas vezes comparado à imagem de Jesus Cristo. Em entrevista à revista People, o artista confessou que se diverte com as comparações.

"Existe um meme engraçado feito no Brasil em que uma avó tem uma foto minha no frigorífico, mas ela achava na verdade que se tratava de Jesus", contou o cantor à publicação. "Ela achava que eu era o tal. Poderia ser pior, tipo Ronald McDonald ou algo parecido. Ele [Jesus] é um clássico", brincou Jared Leto, entre risos.