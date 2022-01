"Morbius" voltou a ser adiado e já não vai ser a primeira grande estreia nos cinemas de 2022: a nova data é 1 de abril, abandonando os planos para 28 de janeiro.

Várias notícias destacam que o adiamento acontece numa altura em que aumentam os casos de infeções provocados pela variante Ómicron, mas também pesou na decisão da Sony o grande sucesso nos cinemas de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa": com 1,37 mil milhões de dólares de receitas a nível mundial, o maior sucesso de sempre do estúdio poderá continuar nas salas que estavam reservadas para "Morbius".

Ainda assim, com o adiamento do filme no atual contexto da Ómicron e da imposição de novas restrições sanitárias em várias países, as atenções vão estar no que pode acontecer às próximas grandes estreias de Hollywood: "Moonfall" (3 de fevereiro) "Morte no Nilo" (10) e "Uncharted" (17).

Tem sido atribulado o percurso de "Morbius", que também faz parte do Universo Cinematográfico do Homem-Aranha da Sony: rodado em 2019, a estreia já tinha passado de 10 para 31 de julho de 2020 ainda antes de começar a pandemia.

A seguir, tornou-se um dos títulos de Hollywood mais prejudicados pelo seu impacto: adiou primeiro para 19 de março de 2021 e a seguir para 8 de outubro de 2021, passando depois para 21 de janeiro de 2022 antes de aproveitar a vaga que ficou disponível uma semana mais tarde.

No filme, Jared Leto é o biólogo Michael Morbius, que se torna uma espécie de vampiro vivo quando, gravemente doente com uma rara doença sanguínea e determinado a salvar outras pessoas com o mesmo destino, faz uma tentativa desesperada com ADN de morcegos.

Realizado pelo sueco Daniel Espinosa, no elenco destacam-se ainda Adria Arjona, Tyrese Gibson, Jared Harris, Matt Smith e Michael Keaton.

VEJA O TRAILER LEGENDADO