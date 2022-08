A morte foi anunciada pela amiga da atriz Nancy Davis, num post na sua conta no Instagram, e depois confirmada pela família, que na quinta-feira à noite admitira a morte iminente de Anne Heche, numa declaração enviada à imprensa.

Um acidente a 5 de agosto no bairro de Mar Vista, em Los Angeles, deixou a norte-americana em estado crítico.

A sua família já tinha avançado em comunicado que a atriz não deveria sobreviver à "grave lesão cerebral anóxica".

"Há muito tempo que é sua escolha doar os seus órgãos", acrescentou, indicando que Anne Heche esteve "em suporte de vida para determinar se algum é viável".

"Anne tinha um coração enorme e tocou a todos os que conheceu com o seu espírito generoso", pode ler-se ainda no comunicado.

O carro da atriz, que seguiria a alta velocidade, despistou-se e colidiu contra uma casa. O veículo incendiou-se e provocou também um incêndio na residência.

créditos: AFP

Anne Heche sofreu ferimentos de queimaduras e foi levada em estado crítico para o hospital. Vários meios de comunicação asseguraram que análises preliminares revelaram a presença de drogas. Segundo o site TMZ, que citou fontes policiais, a atriz havia usado cocaína e fentanil, que é usado para aliviar dores.

Estiveram 59 bombeiros no local, que terão demorado mais de uma hora para conseguir apagar o fogo e resgatar a condutora.

Antes do embate final, o carro terá também chocado com uma garagem de um prédio e antes que os residentes da zona conseguissem a ajudar a atriz, ela terá feito inversão de marcha e saído do local, acabando depois por embater no local onde o carro se incendiaria.

CINEMA, TELEVISÃO, TEATRO E UM LIVRO DE MEMÓRIAS

Anne Celeste Heche nasceu a 25 de maio de 1969, na cidade de Aurora, Ohio, Estados Unidos.

Tornou-se conhecida no final dos anos de 1980 com o seu retrato de Vicky Hudson e Marley Love na novela "Outro Mundo" (1987-1991), pela qual ganhou um Daytime Emmy Award.

Anne Heche celebrizou-se por papéis em filmes como "Seis Dias, Sete Noites", ao lado de Harrison Ford, "Donnie Brasco", "Sei o que Fizeste no Verão Passado", "Vulcão", "Birth - O Mistério", "Rampart - O Renegado" ou no remake de "Psycho", realizado por Gus Van Sant.

Entre os seus mais recentes filmes estão "13 Minutos", estreado no início deste ano em Portugal, e "What Remains", "Wildfire" e "Full Ride", que ainda se encontram em pós-produção.

A atriz teve também inúmeros papéis em séries de televisão como "Ally McBeal", "Hung", "Men in Trees", "Aftermath, "Nip/Tuck", "Chicago P.D.", "Quantico" ou "The Brave".

Ao longo da carreira, também foi premiada nos GLAAD Awards ou Soap Opera Digest Awards e recebeu uma nomeação para o Emmy de Melhor Atriz Secundária numa Minissérie ou Telefilme, por "Gracie's Choice", em 2004. Fora dos ecrãs, foi nomeada para Melhor Atriz nos Tony Awards pela peça da Broadway "Twentieth Century", no mesmo ano.

Em 2011 publicou o livro de memórias "Call Me Crazy", na qual afirmou ter sido violada pelo pai diversas vezes. Também afirmou que a morte do irmão, num acidente de carro, resultou de um suicídio, entre outros relatos de uma situação familiar conturbada.

A sua relação amorosa com Ellen Degeneres nos anos 1990 despertou muita atenção mediática e Heche chegou a dizer que teve um impacto negativo na sua carreira, colocando-a "na lista negra". "Não fiz um filme de estúdio durante 10 anos", disse a atriz numa entrevista de 2021.

Anne Heche casou com a operadora de câmara Coleman Laffoon em 2001, com a qual teve um filho, tendo-se divorciado. Também deixa um filho nascido de um relacionamento posterior, com o ator James Tupper.