Eleanor Coppola morreu na sua casa, em Rutherford, na Califórnia, noticiou a imprensa norte-americana esta sexta-feira, 12 de abril.

Mulher do cineasta Francis Ford Coppola, a artista era mãe de Gian-Carlo, que morreu em 1986, e dos também realizadores Roman e Sofia Coppola.

Apocalypse Now

Nascida em Los Angeles em 1936, estudou na Universidade da Califórnia e conheceu o marido quando trabalhava como assistente de direção artística na rodagem do filme "Dementia 13", em 1962. O casamentou deu-se no ano seguinte.

A realizadora, argumentista e escritora dirigiu o documentário "Hearts of Darkness: A Filmmaker Apocalypse", em 1991, filme centrado na rodagem de "Apocalypse Now" e vencedor de vários prémios, incluindo dois Emmys. Em 2007, assinou "The Making of 'Marie Antoinette'", partindo do filme da filha "Maria Antonieta".

Paris Pode Esperar

Também experimentou a ficção na comédia romântica "Paris Pode Esperar" (2016), com Diane Lane e Alec Baldwin, e em "Love Is Love Is Love" (2020), cruzamento de três histórias de amor com Chris Messina, Rosanna Arquette e Cybill Shepherd no elenco.

Escreveu ainda dois livros, "Notes on the Making of Apocalypse Now" e "Notes on a Life", este a juntar memórias familiares e profissionais ao longo de 30 anos.