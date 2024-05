Adam Driver no topo de um arranha-céus, pronto para saltar no vazio e aparentemente capaz de influenciar o curso do tempo: estas são as primeiras imagens reveladas no sábado por Francis Ford Coppola de "Megalopolis", o seu próximo filme, que irá competir no Festival de Cannes.

Quarenta e cinco anos depois de “Apocalypse Now”, que lhe rendeu a segunda Palma de Ouro, o cineasta norte-americano será uma das principais atrações do festival francês que decorrerá de 14 a 25 de maio, já que não dirige uma longa-metragem desde o pouco visto "A Ilusão" ("Twixt" no original), lançado em 2011.

O dia para o lançamento deste trailer não foi escolhido ao acaso: 4 de maio seria o 88º aniversário da sua mulher, Eleanor Coppola.

“'Megalopolis' sempre foi um filme dedicado à minha querida mulher, Eleanor. Realmente esperava comemorar juntos o seu aniversário neste dia 4 de maio. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, portanto deixem-me partilhar com todos um presente em nome dela", escreveu o cineasta, de 85 anos, na sua conta no Instagram.

VEJA O TEASER TRAILER.



Ainda com Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Grace VanderWaal, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter e Dustin Hoffman, este ambicioso filme de ficção científica, com um orçamento de mais de 100 milhões de dólares segundo a imprensa dos EUA, gira à volta da reconstrução de uma cidade com ares de Nova Iorque.

Coppola, que também ganhou o prémio máximo do Festival de Cannes em 1974 com "O Vigilante", enfrenta este ano outros 21 filmes, que serão avaliados por um jurado presidido por Greta Gerwig ("Barbie").