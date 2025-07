Alan Bergman, um dos mais importantes compositores de canções para o cinema norte-americano, morreu na quinta-feira à noite na sua casa em Los Angeles, anunciou a família. Faria 100 anos a 11 de setembro.

Em parcerias célebres com a sua esposa Marilyn Bergman, falecida em janeiro de 2022, o francês Michel Legrand (1932–2019) e o norte-americano Marvin Hamlisch (1944–2012), o compositor acumulou Óscares, Grammys e Emmys ao longo de uma longa carreira de mais de 60 anos, onde se destacam sucessos para filmes como "No Calor da Noite" (1967), "O Grande Mestre do Crime" (1968) e "O Nosso Amor de Ontem" (1973).

Entre muitas colaborações com outros compositores, destacam-se as que o casal teve com Dave Grusin em "...E Justiça Para Todos" (1979), "Tootsie" (1982) e "Dias de Glória... Dias de Amor" (1991), além das canções-tema para as séries "Maude" (1972) e "Good Times" (1974); com John Williams para "Fitzwilly" (1967), "Um Amor Simples" (1972), "Yes, Giorgio" (1982) e "Sabrina" (1995); com Henry Mancini em "Chicago, Chicago" (1969) e "Os Indomáveis" (1971); com Maurice Jarre em "O Juiz Roy Bean" (1972); com Johnny Mandel em "Desejos de Verão, Sonhos de Inverno" (1973); e Elmer Bernstein em "3 Horas Decisivas" (1976).

As suas canções foram interpretadas por artistas como Barbra Streisand, Frank Sinatra, Ray Charles, Tony Bennett, Dean Martin, Neil Diamond ou Fred Astaire.

O seu impacto extravasou os próprios filmes ou séries originais: elas surgem nas bandas sonoras de "Austin Powers em Membro Dourado", "Escola de Rock" ou "Deadpool 2", passando por "Os Simpsons", "Family Guy", "Stranger Things" ou a série da Marvel "Hawkeye - Gavião Arqueiro".

No percurso de Alan Bergman destacam-se 16 nomeações para os Óscares e três estatuetas douradas, sempre com a esposa: pela canção "The Windmills of Your Mind", do filme "O Grande Mestre do Crime" ("The Thomas Crown Affair" no original, de 1968), e a banda sonora adaptada de "Yentl" (1983), juntamente com Michel Legrand; e pela canção "The Way We Were" de "O Nosso Amor de Ontem" (1973), em parceria com Marvin Hamlisch, que também ganhou o Grammy.

Tanto "O Nosso Amor de Ontem" como "Yentl" tinham em comum Barbra Streisand, cujos programas especiais nos anos 1990 também valeram aos Bergman dois dos seus quatro Emmys.

Em 1983, Alan e Marilyn Bergman também se tornaram os primeiros compositores a terem três dos cinco temas nomeados na categoria de Melhor Canção (pelos filmes "Loucuras de um Casal", "Tootsie - Quando Ele Era Ela" e "Yes, Giorgio"), perdendo para a de "Oficial e Cavalheiro".

Alguns dos primeiros sucessos do casal foram "Sleep Warm" para Dean Martin, “Nice ‘n’ Easy” para Frank Sinatra e “Yellow Bird” para Norman Luboff. No cinema, a carreira arrancou para a fase de maior sucesso graças ao impacto da canção "In the Heat of the Night" para o filme "No Calor da Noite" (1967), em parceria com Quincy Jones e interpretada por Ray Charles.

Além de "O Grande Mestre do Crime" e "Yentl", outras parcerias do casal com Michel Legrand no cinema em "Amar Sem Amor" (1969), "Pieces of Dreams" (1970), "Verão 42" (1971) e "Loucuras de um Casal" (1982) resultaram em canções de sucesso.

Além do impacto gigantesco de "The Way We Were", a ligação com Marvin Hamlisch destacou-se nos filmes "À Mesma Hora para o Ano Que Vem" (1978) e "Shirley Valentine" (1989).