Morreu Buck Henry, genial e lendário argumentista cujo trabalho em "A Primeira Noite" ("The Graduade") e uma mão cheia de outros trabalhos influenciou gerações de colegas e de espectadores.

Tinha 89 anos e faleceu na quarta-feira à noite de ataque cardíaco no Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles.

Buck Henry começou por trabalhar em televisão na década de 1960 antes de adaptar o livro de Charles Webb e dar ao cinema "Mrs. Robinson, you're trying to seduce me, aren't you? ["Senhora Robinson, está a tentar seduzir-me, não está?] e outros diálogos memoráveis para o que se tornaria o filme de Mike Nichols protagonizado por Dustin Hoffman, Katharine Ross e Anne Bancroft, um dos títulos incontornáveis que "anunciou" a chegada de uma nova "Hollywood" em 1967.

O trabalho valeu-lhe a primeira nomeação para os Óscares. A outra foi como co-realizador, com Warren Beatty, de outro clássico, "O Céu Pode Esperar" (1978).