O ator Ian Holm morreu esta sexta-feira (19) aos 88 anos.

A notícia foi avançada pelo agente do ator ao jornal britânico "The Guardian", que indicou que foi por causas relacionadas com a doença de Parkinson.

"É com grande tristeza que o ator Sir Ian Holm faleceu esta manhã aos 88 anos. Morreu pacificamente no hospital, com a sua família e cuidador [...] Fascinante, gentil e ferozmente talentoso, sentiremos imenso a sua falta", destacou.

"Momentos de Glória" (1981)

Ian Holm era um dos rostos mais reconhecidos do cinema britânico, graças a filmes como "Alien - O Oitavo Passageiro", onde era o misterioso tripulante Ash.

"Momentos de Glória", como o treinador Sam Mussabini, valeu-lhe um BAFTA de Melhor Ator Secundário da Academia de Cinema Britânica e a correspondente nomeação para os Óscares.

Após muitas presenças secundárias e um raro e muito elogiado papel como protagonista em "O Futuro Radioso" (1997), "O Senhor dos Anéis" trouxe-lhe uma nova geração de admiradores a nível mundial.

O ator era o hobbit Bilbo Baggins na trilogia de Peter Jackson que foi um gigantesco sucesso de bilheteira e um marco no cinema, premiado com 17 Óscares.

A pretexto de Bilbo era o autor do "livro" "O Hobbit" na saga literária criada por J. R. R. Tolkien, Peter Jackson trouxe-o de volta para uma pequena participação na segunda trilogia, que terminou com "A Batalha dos Cinco Exércitos" (2014).

No início deste mês, já não se juntou pessoalmente na reunião virtual dos atores dos filmes, mas mandou uma mensagem: "Tenho pena de não vos ver em pessoa, sinto a falta de todos e espero que as vossas aventuras vos tenham levado a muitos locais, estou em quarentena na minha casa 'hobbit'".

Nascido a 12 de setembro de 1931, começou a carreira nos palcos em 1957 e brilhou ao serviço da Royal Shakespeare Company e ganhando prémios pela interpretação de Henrique V em 1965.

Apesar de um afastamento por medo dos palcos em 1976, foi ainda reconhecido pelo trabalho com o dramaturgo Harold Pinter e um regresso como Rei Lear em 1997.

Aumentando a presença na televisão e no cinema, destacam-se na carreira filmes como "Brazil: O Outro Lado do Sonho", "Wetherby", "Dança Fatal", "O 5º Elemento", "A Loucura do Rei George", "O Futuro Radioso", "Ratatui" e a série "The Lost Boys".

O ator deixa cinco filhos de várias relações e casou quatro vezes. A terceira esposa foi Penelope Wilton (Isobel Crawley em "Downton Abbey"), com quem trabalhou na minissérie "The Borrowers" (1992).

Era casado desde 2003 com a artista Sophie de Stempel, que partilhou várias pinturas e imagens dos seus últimos dias nas redes sociais.