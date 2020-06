O aperitivo de um trailer já tinha sido apresentado a meio da semana, mas no domingo foi mostrada toda a reunião virtual com o elenco principal dos filmes "O Senhor dos Anéis".

A operação foi organizada pelo ator Josh Gad (a voz de Olaf nos filmes "Frozen") e faz parte da "Reunite Apart" [Reunidos à distância], que se destina a apoiar instituições de caridade durante a COVID-19 e já juntou os principais responsáveis por "Os Goonies", "Regresso ao Futuro" e "Splash - A Sereia".

Durante 50 minutos, foi evidente que se mantém a cumplicidade que nasceu em 1999: recordaram-se histórias da invulgar e monumental rodagem de três filmes na Nova Zelândia (por exemplo, explicou-se a origem do famoso "meme" com Sean Bean do discurso "One does not simply"), mostraram-se as tatuagens que imortalizaram a experiência e recriaram-se cenas dos filmes.