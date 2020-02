Recorde 15 filmes essenciais e mais três favoritos dos 73 feitos por Kirk Douglas, um duro com convicções dentro e fora do ecrã:

Kirk Douglas, filho de imigrantes russos analfabetos, interpretou alguns papéis emblemáticos do cinema, do escravo Spartacus ao pintor Vincent van Gogh, passando pela lenda do velho oeste Doc Holliday. Trabalhou em mais de 80 filmes, mas, ao contrário das novas gerações, nunca aceitou um papel numa sequela.

"Vulcão"

Issur Danielovitch foi o nome que recebeu ao nascer num bairro pobre de Nova Iorque, onde estudou interpretação na Academia de Artes Dramáticas.

"O Grande Ídolo", de 1949, valeu-lhe a primeira nomeação para o Óscar de Melhor Ator, um prémio que nunca venceu e que só chegou à família com o filho por "Wall Street" (1987) - Michael Douglas já tinha recebido um como produtor por "Voando Sobre um Ninho de Cucos" (1975).

Entre os filmes mais famosos de Kirk Douglas destacam-se "Cativos do Mal" (1952), "A Vida Apaixonada de Van Gogh" (1956), "O Último Comboio de Gun Hill" (1959), "Spartacus" (1960) e "Sete Dias em Maio" (1964).

Os filhos mais velhos, Michael e Joel, nasceram do seu primeiro casamento, com Diana Douglas, que terminou em divórcio em 1951.

Três anos depois casou-se com a belga-americana Anne Buydens, que uma vez escreveu a respeito de Kirk Douglas: "Viver com o meu marido é como sentar-me num lindo jardim ao lado de um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento". O casal teve dois filhos: Eric e Peter.

"Cem anos de idade certamente é um marco, mas os factos são o que pai realizou em 100 anos. Para mim, a sua resistência e tenacidade são as qualidades que mais se destacam. Ensinou-me a dar o melhor em qualquer coisa que faça. Ele é o pacote completo", afirmou Michael Douglas na edição especial da Closer Weekly, há três anos.

Fé judaica

A família Douglas passou por uma boa dose de tragédias e desastres ao logo dos anos. Eric, também ator, morreu vítima de uma combinação de álcool e medicamentos aos 46 anos em 2004, depois de anos de luta contra o vício.

O acidente citado pelo ator aconteceu em 1991, quando o helicóptero de Kirk Douglas bateu num avião na Califórnia. Duas pessoas morreram.

Mas o incidente permitiu uma redescoberta da fé judaica.

O AVC sofrido em 1996 impediu que continuasse a falar corretamente, mas recuperou parcialmente graças a meses de terapia.

E, à medida que sua saúde impedia o retorno aos sets dos filmes, ele e a sua esposa voltaram-se cada vez mais para a filantropia, com a intenção de doar para obras de caridade a maior parte de sua fortuna.

O casal reconstruiu 400 parques infantis em Los Angeles e foi responsável pela construção do "Harry's Haven", a unidade de Alzheimer batizada com o nome do pai de Kirk no Abrigo do Fundo de Cinema e Televisão em Woodland Hills, Califórnia.

Angie Dickinson, grande amiga, contracenou com o ator em "A Sombra de um Gigante" (1966), onde existia uma cena que exigia que ambos estivessem nus.

"Não se pode pedir pedir mais do que recebe de Kirk", disse a atriz de 85 anos, ex-esposa do lendário compositor Burt Bacharach.

"Tenho de dizer que é simplesmente um homem perfeito. Tudo o que ele faz é perfeito", completou.