Michael Douglas despede-se do pai com texto: "A vida de Kirk Douglas foi bem vivida e deixa um legado no cinema"

A lenda do cinema Kirk Douglas morreu esta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, aos 103 anos. Em comunicado, Michael Douglas confirmou a morte do seu pai.

"Para o mundo, ele era uma lenda, um ator da era de ouro dos filmes que viveu bem até aos seus anos dourados, um humanitário cujo compromisso com a justiça e as causas nas quais acreditava estabeleceram um padrão para todos almejarmos alcançar. Mas para mim e para os meus irmãos Joel e Peter ele era simplesmente o pai, para Catherine um maravilhoso sogro, e para os seus netos e bisneto o seu avô adorável, e para sua esposa Anne, um marido maravilhoso", sublinhou Michael Douglas, também ator e filho de Kirk Douglas, em comunicado.

"A vida de Kirk foi bem vivida e ele deixa um legado no cinema que perdurará pelas gerações vindouras, e uma história como um filantropo de renome que trabalhou para ajudar o público e trazer paz ao planeta. Deixem-me terminar com as palavras que lhe disse no seu último aniversário e que sempre permanecerão verdadeiras: Pai, gosto muito de ti e tenho muito orgulho em ser teu filho", acrescentou.

Entre os filmes mais famosos de Kirk Douglas destacam-se "Cativos do Mal" (1952), "A Vida Apaixonada de Van Gogh" (1956), "O Último Comboio de Gun Hill" (1959), "Spartacus" (1960) e "Sete Dias em Maio" (1964).