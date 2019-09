Maria Isabel Carvalhais, esposa de Manoel de Oliveira, morreu na quarta-feira, aos 101 anos, avançou o jornal Público.

Nascida no Porto a 1 de setembro de 1918, casou com o cineasta em dezembro de 1940 e tiveram quatro filhos.

O jornal descreve-a também como a "colaborada fiel" na longaa carreira de Oliveira, que se estreou na realização de longas-metragens com "Aniki-Bóbó" em 1942.

Além de acompanhar nos bastidores, acabou por aparecer à frente das câmaras em alguns filmes, como o autobiográfico "Visita ou Memórias e Confissões" (1992), "Inquietude" (1998) e, com mais destaque mediático, em "Cristóvão Colombo – o Enigma" (2007, foto), a reconstituição que os dois fizeram da viagem do descobridor do América.

Manoel de Oliveira faleceu a 2 de abril de 2015, aos 106 anos.