Rodeado da família e amigos, o ator Ned Beatty morreu de causas naturais este domingo, aos 83 anos, deixando uma carreira extremamente prolífica no cinema.

Capaz de roubar cenas de filmes como um dos grandes e carismáticos atores secundários para todos os géneros do cinema americano, um dos seus papéis mais populares foi como Otis, o desajeitado, bajulador e cretino capanga do vilão Lex Luthor interpretado por Gene Hackman em "Superman - O Filme" (1978) e "Superman II - A Aventura Continua" (1980).

Superman - O Filme

A sua estreia no cinema em "Fim-de-Semana Alucinante" (1972) não podia ter sido mais feliz... ou infeliz, pois foi uma cena profundamente humilhante que contribuiu para lançar a sua carreira, que se prolongaria até 2013.

No marcante "Deliverance" realizado por John Boorman, Jon Voight, Burt Reynolds, Ronny Cox e Ned Beatty eram quatro homens que decidiam percorrer um rio que só conheciam como uma linha no mapa para se dirigir a uma zona selvagem que eles julgam poder controlar, descobrindo que estavam enganados: Bobby era violado por um homem da montanha que ao mesmo tempo lhe dizia o célebre "Aposto que consegues guinchar como um porco".

Fim-de-Semana Alucinante

OS ATORES EM 2012.



A sua única nomeação para os Óscares, como secundário, foi por uma participação curta, filmada num dia, em "Escândalo na TV" (1976), como Arthur Jensen, o executivo de um canal televisivo que fazia um assustador monólogo ao apresentador de TV Howard Beale (Peter Finch) que se tornaria célebre e profético sobre as multinacionais estarem a dominar o mundo da política internacional e isso ser algo positivo. O discurso está disponível no YouTube.

Escândalo na TV

Trabalhando várias vezes com o realizador Robert Altman e o ator Burt Reynolds, outros títulos importantes na carreira foram "O Último Herói Americano" (1973), "Nashville" (1975), "Os Homens do Presidente" (1976), "O Expresso de Chicago" (1976), "Exorcista II: O Herege" (1977), "1941 - Ano Louco em Hollywood" (1979), "O Espião Mais Perigoso do Mundo..." (1980), "Queridos, a mamã encolheu" (1981), "A Balada de Gregorio Cortez" (1982), "Prego a Fundo" (1983), "Regresso à Escola" (1986), "Nas Teias da Mafia" (1986), "O Quarto Protocolo" (1987), "O Culpado" (1989), "Hear My Song" (1991), "Causa Justa" (1995), "Quem Matou Cookie?" (1999), "O Acompanhante" (2007), "Jogos de Poder" (2007), "O Atirador" (2007), "Rampart - O Renegado" (2011) e a animação "Rango" (2011).

Um dos seus últimos trabalhos de mais destaque foi como Lots-O’-Huggin-Beare, o ursinho vilão de "Toy Story 3" (2010).

Departamento de Homicídios

Em televisão, os trabalhos mais marcantes foram os telefilmes "A Execução do Soldado Slovik" (1974) e "A Woman Called Golda" (1982), duas temporadas da série "Departamento de Homicídios" (1993-1995) e a minissérie "As Ruas de Laredo" (1995), além dos telefilmes que lhe valeram nomeações para os Emmys, a distinção máxima em televisão, "A Bala Traiçoeira" (1979) e "Por Sua Conta e Risco" (1989).