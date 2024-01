Norman Jewison, realizador da comédia romântica "O Feitiço da Lua" e do drama racial "No Calor da Noite", entre outros, morreu, aos 97 anos, informou o seu assessor de imprensa na segunda-feira (22).

Jewison "morreu pacificamente no sábado, 20 de janeiro de 2024, na sua casa", declarou Jeff Sanderson em nota enviada à AFP.

"O Feitiço da Lua"

Os seus filmes, entre os quais estão "Um Violino no Telhado" (1971) e "Vêm aí os Russos, Vêm aí os Russos!" (1966), tiveram 46 nomeações para os Óscares e ganharam 12 estatuetas douradas da Academia.

Ao longo da sua carreira, foi nomeado três vezes para Melhor Realização, mas nunca ganhou.

"Um Violino no Telhado"

A carreira de Jewison também inclui outros títulos que se tornaram clássicos, como "Não me mandem flores" (1964), "O Aventureiro de Cincinnati" (1965), "O Grande Mestre do Crime" (“The Thomas Crown Affair”, de 1968), "Jesus Cristo Superstar" (1973), "Rollerball - Os Gladiadores do Século XXI" (1975) e "...E Justiça Para Todos" (1979).

"A História do Soldado" (1984), "Agnes de Deus" (1985) e "O Furacão" (1999) foram outros trabalhos.

Em 1999, o famoso cineasta foi homenageado pela Academia com o prémio Irving Thalberg.

Com mais de quatro décadas na indústria do entretenimento, Jewison também conquistou vários prémios Emmy da TV.

O aclamado cineasta, que iniciou a carreira no género da comédia, rapidamente migrou para o cinema, onde se dedicou a produções com conteúdo social.

"No Calor da Noite"

"No Calor da Noite" (1967), protagonizado por Sidney Poitier, fê-lo saltar para a fama.

A longa-metragem de suspense, que retrata de forma arrepiante o sul dos EUA, com Poitier como um modelo de integridade no meio da incompetência dos brancos do Mississípi, levou quatro prémios da Academia, incluindo o de Melhor Filme.