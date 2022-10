Robbie Coltrane, o ator e comediante escocês que interpretou Hagrid nos filmes da saga "Harry Potter", morreu esta sexta-feira aos 72 anos, confirmou a sua agência WME.

O ator faleceu num hospital perto da sua casa em Larbert na Escócia, após dois anos com problemas de saúde.

Antes de se tornar mundialmente famoso como o gigante guardião de Hogwarts, Robbie Coltrane já era uma estrela na Grã-Bretanha graças ao papel do psicólogo forense Edward 'Fitz' Coltrane na série "Cracker", transmitida entre 1993 e 2006, que lhe valeu três prémios BAFTA consecutivos da Academia Britânica de Televisão.

O impacto desse trabalho foi tal que uma sondagem do canal ITV votada pelo público em 2006 colocou-o em 11.º lugar na lista das 50 maiores estrelas de TV de sempre.

Robbie Coltrane pertencia à geração de atores e comediantes que se revelou no início da década de 1980, de que faziam parte, entre outros, Hugh Laurie, Stephen Fry e Emma Thompson, com quem deu os primeiros passos na carreira na série de 'sketchs' "Alfresco" (1983–1984).

Em 1987, a minissérie "Tutti Frutti", ao lado de Thompson, deu-lhe mais visibilidade e a primeira nomeação para Melhor Ator nos BAFTA televisivos.

No cinema, as participações eram em papéis secundários, mas não eram discretas: exemplo disso foi o papel de Valentin Zukovsky, um oportunista e antigo adversário de James Bond e agente do KGB em dois filmes da colheita de Pierce Brosnan, "007 - GoldenEye" (1995) e "007 - O Mundo Não Chega" (1999).