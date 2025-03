Nick Frost é a novidade no elenco da série "Harry Potter", que está em preparação na HBO.

Segundo a notícia exclusiva do Deadline, o ator e comediante britânico, que fará 53 anos na sexta-feira, está perto de fechar o contrato para ser o gigantesco Rubeus Hagrid (papel de Robbie Coltrane nos filmes entre 2001 e 2011).

Fora do seu país, Nick Frost é conhecido principalmente pelos filmes com Simon Pegg realizados por Edgar Wright, como "Zombies Party - Uma Noite... de Morte" (2004) e "Esquadrão de Província" (2007). Fez ainda parte do elenco principal da série "Into the Badlands".

Como tem sido habitual, a reação da HBO mantém-se: “Agradecemos que uma série de tão elevado perfil atraia muitos rumores e especulações. À medida que avançamos na pré-produção, só confirmaremos os detalhes à medida que finalizarmos os contratos.”

Hagrid interpretado por Robbie Coltrane

Visto recentemente em "Conclave", John Lithgow não esperou e confirmou que será o Professor Albus Dumbledore (Richard Harris e Michael Gambon nos filmes).

Segundo a imprensa especializada, a nomeada para dois Óscares Janet McTeer será a a Professora Minerva McGonagall e Paapa Essiedu ("I May Destroy You") foi escolhido para ser o Professor Severus Snape, que foram repetivamente de Maggie Smith e Alan Rickman nos filmes.

Na semana passada, os fãs centraram-se numa mensagem enigmática que Nick Frost colocou no Instagram onde dizia "Está a acontecer, está realmente a acontecer". Também não passou despercebido que estava a seguir as contas de Lithgow e Essiedu.

A série é um dos mais ambiciosos projetos televisivos para os próximos anos, com sete temporadas previstas, uma por cada livro de J.K. Rowling, ao longo de uma década.

Com estreia prevista para 2026, será uma adaptação fiel da série de livros, com a influência da escritora como produtora executiva, e contará com um novo elenco para "chegar a uma nova geração de fãs, com detalhes fantásticos e personagens muito queridas".

"Cada temporada trará 'Harry Potter' e todas as aventuras incríveis a novos públicos à volta do mundo, enquanto que os filmes originais, clássicos e queridos permanecerão no centro do franchise e estarão disponíveis para ver globalmente", destacou a HBO quando o projeto foi anunciado.