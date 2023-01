A Kino - Mostra de Cinema de Expressão Alemã regressa a 2 a 18 de fevereiro em Lisboa e extensões de norte a sul do país para a celebração do seu vigésimo aniversário.

Esta segunda-feira, a organização revelou que as comemorações trazem várias novidades, incluindo, já em janeiro, o KINO Warm-Up, que disponibilizará gratuitamente durante o mês 19 filmes da jovem produção cinematográfica alemã dos últimos 20 anos na plataforma de streaming Goethe On Demand (mediante registo também gratuito, legendas em inglês).

A vigésima edição da Kino está marcada para 2 a 18 de fevereiro, a primeira semana no cinema São Jorge e a segunda na Cinemateca Portuguesa.

Sob o tema Novos Começos (“Neuanfänge” em alemão), passarão pelo São Jorge 15 filmes até dia 8 que a organização destaca terem "em comum essa ideia de começar de novo, quer seja após uma fatalidade, trauma ou despedida, quer seja através de uma mudança, de uma possibilidade criada por novos impulsos ou formas de estar na sociedade, ou através de um desejo ou esperança".

Voltando a postar numa maioria de filmes realizados por mulheres e na apresentação de primeiras obras, os títulos dividem-se nas secções habituais: Visões, dedicada às grandes obras cinematográficas recentes; Perspetivas, que se debruça sobre os primeiros trabalhos de realização; e Realidades, que inclui a exibição anteriormente anunciada como sessão de abertura do documentário "Quando a primavera chegou a Bucha, "de Mila Teshaieva e Marcus Lenz, sobre a guerra na Ucrânia.

Um dos acontecimentos da programação é de "culto": o clássico "Corre, Lola, Corre", de Tom Tykwer, com Franka Potente e Moritz Bleibtreu nos papéis principais, apresentado numa sessão especial com cópia em 35mm, durante uma secção Visões onde serão apresentadas precisamente as estreias como realizadores dos dois atores, "Home" (Potente) e "Córtex" (Bleibtreu).

No dia 8, último dia de exibição no Cinema São Jorge, haverá ainda uma festa com música e animação pela noite fora após a sessão de encerramento para festejar os 20 anos.

De 9 a 18 de fevereiro, a KINO continua na Cinemateca Portuguesa com um programa especial no qual serão apresentados filmes alemães que se debruçam sobre o cinema alemão.

Em iniciativas paralelas, a Biblioteca do Goethe-Institut em Lisboa receberá uma Oficina para Famílias nos dias 11 e 18 de fevereiro.

Pela primeira vez a KINO estende-se ao sul de Portugal, com apresentações de 9 a 11 de fevereiro na Biblioteca Municipal de Lagos. A seguir segue para o Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, a 14 e 15 de fevereiro; e para a Casa das Artes do Porto de 2 a 23 de março.

Mais informações sobre as secções e o filmes no sítio oficial da KINO 2023.

A KINO – Mostra de Cinema de Expressão Alemã é uma iniciativa do Goethe-Institut Portugal em parceria com as embaixadas da Áustria, Luxemburgo e Suíça.