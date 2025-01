O Cinema São Jorge, em Lisboa, celebra em fevereiro 75 anos com uma programação gratuita que inclui um cine-concerto, exibição de filmes censurados, oficinas e uma visita guiada aos bastidores do edifício.

A programação começa em 24 de fevereiro, dia em que o Cinema São Jorge “atinge a marca redonda de 75 anos a projetar Lisboa e filmes e mais filmes de referência”, com a exibição de “A Quimera do Ouro”, de Charles Chaplin, acompanhado ao vivo pela Lisbon Film Orchestra, de acordo com um comunicado divulgado hoje pelo cinema.

“Nessa ocasião, juntaremos dois aniversários significativos – os 75 anos do São Jorge e os 100 anos desta obra-prima do Cinema mudo; aquela pela qual, nas palavras do próprio, Charles Chaplin gostaria de ser sempre lembrado”, lê-se no comunicado.

Entre 25 de fevereiro e 2 de março, será possível assistir-se no São Jorge a “um clássico musical estreado em 1950, três filmes retalhados pela Censura e o primeiro êxito do pós-Revolução”.

Em 25 de fevereiro é exibido “O Último Tango em Paris”, de Bernardo Bertolucci, “o primeiro êxito do Cinema em liberdade [depois do 25 de Abril de 1974], tendo estreado no São Jorge em agosto de 1975, mantendo-se em cartaz durante seis meses, com múltiplas sessões esgotadas”.

Nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1 de março são mostrados, respetivamente, “Roma”, de Federico Fellini, “A Grande Evasão”, de John Sturges, e “Um Violino no Telhado”, de Norman Jewison, que se estrearam no Cinema São Jorge “retalhados pela Comissão de Exame e Classificação dos Espetáculos do Estado Novo”, mas que serão agora exibidos na íntegra.

Em 2 de março, estará em cartaz “Um Dia em Nova Iorque”, com Frank Sinatra e Gene Kelly, que se estreou no ano de abertura do São Jorge “e ajudou a dar o mote para a popularidade de que a sala gozou durante décadas”.

A oficina “STOP! Animação!”, habitualmente reservada a escolas, será aberta ao público em geral nos dias 1 e 2 de março.

“Durante a oficina, os participantes vão ficar a conhecer uma técnica de animação utilizada em filmes bastante conhecidos como ‘A Fuga das Galinhas’, ‘A Ovelha Choné’ ou ‘O Estranho Mundo de Jack’. Mas para além de aprenderem os rudimentos desta técnica, vão, em grupos, poder criar o seu próprio pequeno filme, utilizando materiais fornecidos pela equipa do Cinema São Jorge, e, fazendo uso da criatividade, vão compor o seu primeiro trabalho em ‘stop motion’”, explica a sala lisboeta.

No dia 1 de março está prevista também uma visita guiada aos bastidores do cinema.

As sessões de cinema são de acesso gratuito, mediante levantamento de bilhete no próprio dia, na bilheteira do São Jorge. A participação nas oficinas e na visita guiada também é gratuita, mediante inscrição através do email projetoeducativo@cinemasaojorge.pt.

O cinema São Jorge foi construído entre 1947 e 1950 com projeto do arquiteto Fernando Silva, tendo sido inaugurado em 24 de fevereiro daquele ano.

No início dos anos 1980, depois de ter somado mais de 21 milhões de espectadores, o cinema encerrou para obras de remodelação, tendo sido dividido em três salas de exibição.

Em 1989, um despacho da então Secretaria de Estado da Cultura determinava a classificação do cinema São Jorge com imóvel de interesse público.

Em 2000, o cinema voltou a encerrar e, no ano seguinte, a Câmara Municipal de Lisboa comprou o edifício, efetuando obras de recuperação na fachada e nos interiores.

Hoje em dia, a programação do São Jorge “está estruturada em torno dos grandes festivais de Cinema temáticos, à margem da exibição comercial de massas, mas com portas abertas a várias formas de expressão artística que vão além da Sétima Arte”.

Além de cinema, o São Jorge acolhe concertos e récitas de Teatro, congressos e apresentações, números de ‘stand-up comedy’ e galas solidárias.