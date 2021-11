A iniciativa Mostre-me, da Amnistia Internacional Portugal, dedicada ao cinema documental, tem nova edição no Cinema São Jorge, em Lisboa, nos dias 22 a 24 deste mês.

Esta edição prevê a exibição de sete documentários, que atravessam o mundo, do Afeganistão, a Hong Kong, ao Chile e ao Uganda, até chegar ao Bairro do Aleixo, no Porto.

A programação abre com “Ghosts of Afghanistan”, uma viagem à história do país, "com um relato em primeira mão de quem tenta perceber se ainda existe esperança para a paz", segundo o comunicado da Amnistia Internacional (AI). Segue-se “Dear Future Children”, que aborda o impacto do ativismo na vida pessoal de três jovens que defendem a democracia, justiça política e o meio ambiente, em Hong Kong, Chile e Uganda.

“As I want”, a terceira produção da mostra, acompanha os "milhares de mulheres que saíram à rua em protesto contra as várias agressões sexuais no aniversário da revolução do Egito".

No último dia da mostra, serão apresentados “Mayday”, sobre o drama dos migrantes no mar Mediterrâneo, a partir do testemunho de Miguel Duarte, um voluntário português que realizou missões de resgate marítimo; “Shadow Game”, sobre as dificuldades diárias dos que fogem de países devastados pela guerra; e “Racismo à Portuguesa”, que analisa a questão do racismo na preferência do arrendamento a pessoas brancas pelos senhorios, passando pelo sistema judicial português e pelas prisões.

A última etapa desta edição vai ao bairro do Aleixo em “A Nossa Terra, o Nosso Altar”, "um retrato da tensão sentida face à gentrificação que se assume um destino forçado", adianta a AI.

Os documentários serão transmitidos, de forma repartida, às 21:00, de dia 22 de novembro, às 10:30 e 21:00, de 23 de novembro e de 24 de novembro.

À semelhança das edições anteriores, após a projeção de cada filme, existirá uma sessão de debate com o público.