Quando um grupo de jovens ricos de 20 e poucos anos planeia uma festa de arromba numa mansão de família isolada, um jogo de festas torna-se mortal, neste fresco e engraçado olhar sobre traições, amigos falsos e uma festa que correu muito, muito mal.

O nome do filme e a brincadeira nele retratado são baseados num jogo bastante popular, chamado “Body Body”, no qual os jogadores se escondem num quarto escuro enquanto o assassino os "mata" ao tocar neles, vencendo se conseguir matar o grupo inteiro.

Este “Slasher de Verão” é a segunda realização de Halina Reijn, que, como atriz, participou em filmes como “Livro Negro”, de Paul Verhoeven, ou “Valkyrie”, com Tom Cruise. Amanda Stenberg, Maria Bakalova e Pete Davidson são os protagonistas desta sátira à geração Z, que teve estreia no último South by Southwest.

"Bodies Bodies Bodies" é exibido esta terça-feira, 6 de setembro, às 21h30, no Cinema São Jorge, no âmbito da sessão de abertura do Festival de Cinema de Terror de Lisboa - MOTELX.

