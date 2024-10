Apesar das piadas pela quantidade de minisséries que anda a fazer para quase todas as plataformas de streaming, incluindo na cerimónia dos Emmys, a verdade é que Nicole Kidman tem alternado esses sucessos com projetos cinematográficos.

O mais recente, "Babygirl", cujo trailer foi revelado esta terça-feira, colocou-a mesmo na lista de apostas para a corrida aos Óscares: valeu-lhe o prémio de Melhor Atriz no recente Festival de Veneza.

Com cenas de sexo explícito, o filme da prestigiada distribuidora A24 não se fica pela categoria de Melhor Atriz: o 'thriller' erótico realizado pela holandesa Halina Reijn é considerado um dos grandes títulos da temporada.

Kidman, que já namorou com a infidelidade em “De Olhos Bem Fechados” (1999), surge no papel de uma empresária casada com um diretor de teatro (Antonio Banderas) que, insatisfeita sexualmente, procura consolo e arrisca tudo, carreira e família, num relacionamento sadomasoquista com um jovem estagiário (Harris Dickinson, revelação na Palma de Ouro "Triângulo da Tristeza", de 2022).

A estreia em Portugal está anunciada para 26 de dezembro.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.