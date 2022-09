Um eclipse cobre o Sol, escurecendo os céus de Roma num dia quente de Verão. Ao fugir de um assassino em série, Diana, uma jovem acompanhante, envolve-se num acidente de aviação e perde a visão. Passado o choque inicial, está determinada a lutar pela vida, mas já não está sozinha. A defendê-la — e a substituir os seus olhos — surge Chin, um miúdo que sobreviveu ao acidente. O assassino continua a perseguir a sua vítima.

Uma década depois de “Dracula 3D”, Dario Argento recuperou um projeto antigo de um "giallo" que não tinha conseguido produzir. “Dark Glasses” representa, de acordo com o Mestre do Terror italiano, o culminar do seu percurso como autor.

"Dark Glasses" é exibido esta quinta-feira, 8 de setembro, às 21h20, no Cinema São Jorge.

