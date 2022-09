Shawn Ruddy, um tóxico mas popular vlogger de YouTube, é cancelado depois de uma das suas brincadeiras ir longe de mais, deixando-o desmonetizado.

Para reconquistar seguidores, engendra um plano mirabolante: ultrapassar o seu maior medo durante uma transmissão ao vivo, ou seja, aguentar uma noite sozinho numa casa assombrada abandonada. Quando acidentalmente irrita um espírito vingativo, o que deveria ser o seu grande regresso torna-se numa luta em tempo real pela sua vida — e relevância social —, ao enfrentar o espírito sinistro da casa, que tem os seus próprios seguidores.

Do casal Joseph e Vanessa Winter, "Deadstream" é exibido esta segunda-feira, 12 de setembro, às 19h00, no Cinema São Jorge, no último dia do Festival de Cinema de Terror de Lisboa - MOTELX.

Site oficial MOTELX.