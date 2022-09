Nell e Simon e os seus filhos Art, Hardy e Thomas preparam o jantar de Natal que organizam anualmente com os seus amigos mais próximos. O clima é de festividade, mas há uma pequena inconveniência que ninguém consegue largar: a destruição iminente da Humanidade está prestes a chegar através de uma nuvem de gás venenosa, que tem destruído todas as formas de vida por ela atingidas. Porém, enquanto esta nuvem não chega, o ambiente é de alegria e nostalgia. Os velhos amigos riem, discutem, confessam-se e bebem (muito), para desviar as atenções da catástrofe que está ao virar da esquina.

"Silent Night" é a primeira longa-metragem de Camille Griffin e tem o seu filho, Roman Griffin Davis ("Jojo Rabbit") como um dos protagonistas, a quem se juntam nomes como Keira Knightley, Matthew Goode e Lily Rose-Depp.

O filme é exibido esta sexta-feira, 9 de setembro, às 21h40, no Cinema São Jorge, antecedido da curta-metragem "Cemitério Vermelho", de Francisco Lacerda.

Site oficial MOTELX.