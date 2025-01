"Mufasa: O Rei Leão" reinou nas bilheteiras da América do Norte no fim de semana, ultrapassando "Sonic 3: O Filme", iniciando o novo ano com 23,8 milhões de dólares (22,83 milhões de euros), informou o observador da indústria Exhibitor Relations.

Misturando técnicas de cinema de imagem real com imagens fotorrealistas geradas por computador, a prequela da Disney já chegou aos 168,6 milhões de dólares (161,7 milhões de euros) ao passar pelo terceiro fim de semana, colocando-a entre os 15 melhores lançamentos de 2024, informou a Variety.

Com 307 milhões de dólares adicionais ganhos internacionalmente (209,44 milhões de euros), o filme dirigido por Barry Jenkins parece a caminho de atingir a marca de 500 milhões de dólares e de ser considerado um sucesso de bilheteira para o estúdio.

"Sonic 3: O Filme", a comédia de ação da Paramount desacelerou um pouco com o fim da temporada de festas de fim de ano nos EUA e Canadá, arrecadando 21,2 milhões de dólares no período de sexta a domingo.

O filme baseado no videojogo da Sega já acumulou 187,5 milhões de dólares em vendas de bilhetes no mercado interno e 148 milhões no exterior, totalizando 333,5 milhões. Mais um sucesso, com o quarto filme já anunciado para 2027.

O filme de vampiros "Nosferatu", da Focus Features - a mais recente versão do clássico mudo de 1922 inspirado em "Drácula", de Bram Stoker - ficou em terceiro lugar, com 13,2 milhões de dólares. A ultrapassar a marca dos 100 milhões a nível mundial, a produção de Robert Eggers, que custou 50 antes do marketing, está a caminho de ser outro sucesso de bilheteira.

Descendo para o quarto lugar ficou outro sucesso da Disney, "Vaiana 2", com 12,4 milhões de dólares.

Com vendas acumuladas de 425 milhões de dólares no mercado interno e 535 milhões no exterior, o total de 960 milhões coloca a sequela à beira de ultrapassar "Gru, O Maldisposto 4" (969 milhões) como o terceiro lançamento com mais bilheteira de 2024 e aproxima-o do marco dos mil milhões.

Em quinto lugar, ficou a fantasia musical “Wicked”, com 10,2 milhões de dólares, depois de ficar disponível em 'video-on-demand' na América do Norte, onde as receitas passaram os 450 milhões. No mercado internacional, o impacto é menor, com 230 milhões, elevando o total para os 680,5 milhões de dólares.