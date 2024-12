"Sonic 3", a nova comédia de ação da Paramount Pictures, chegou à liderança das bilheteiras norte-americanas no fim de semana, superando as previsões ao chegar aos 62 milhões de dólares (59,55 milhões de euros, à cotação do dia), uma das melhores estreias de dezembro em anos, disseram observadores da indústria no domingo.

Com estreia portuguesa a acontecer esta quinta-feira, a mais recente sequela sobre a criatura supersónica de juba azul, baseada no popular videojogo da Sega, recebeu críticas positivas e fortes pontuações de público para o que o analista David A. Gross chamou de "uma excelente estreia" para o género híbrido de animação/imagem real.

Com Jim Carrey a regressar como o cientista louco Ivo Robotnik e também como o seu avó, e Ben Schwartz (Sonic) e Keanu Reeves (Shadow) a liderarem o elenco de vozes, o analista prevê que o novo filme "superará em muito o 'Sonic 2'", que chegou aos 405 milhões de dólares em todo o mundo em 2022.

Já a estreia do novo drama musical de animação da Disney "Mufasa: O Rei Leão", uma prequela de "O Rei Leão", ficou em segundo lugar com 35 milhões de dólares (33,62 milhões de euros) no período de sexta a domingo, informou o observador da indústria Exhibitor Relations.

Isto ficou bem abaixo das previsões de cerca de 50 milhões de dólares, especialmente para um filme que custou cerca de 300 milhões para produzir e promover, informou a Variety. Mas Gross prevê um "percurso muito bom", beneficiando das famílias com crianças em idade escolar agora a aproveitar as férias de fim de ano na América do Norte.

O elenco de vozes do filme na versão original inclui Aaron Pierre (Mufasa), Seth Rogen, Beyoncé e Donald Glover (também conhecido como Childish Gambino), com músicas de Lin-Manuel Miranda.

Caindo para o terceiro lugar, "Wicked", da Universal Pictures, arrecadou outros 13,5 milhões de dólares (quase 13 milhões de euros). A fantasia musical é a primeira parte de uma adaptação em duas partes da popular produção da Broadway ambientada no mundo mágico de Oz.

Visto como um favorito aos Óscares, protagonizado por Cynthia Erivo e Ariana Grande, as receitas do fim de semana elevam o total global do filme para mais de 570 milhões de dólares (547,46 milhões de euros).

"Vaiana 2" bateu recordes quando estreou no fim de semana de Ação de Graças na América do Norte, mas a animação da Disney caiu para o quarto lugar este fim de semana com uns estimados 13,1 milhões de dólares em vendas de bilhetes (12,58 milhões de euros).

A havaiana Auli'i Cravalho retoma o seu papel como a voz da jovem e corajosa protagonista, enquanto Dwayne "The Rock" Johnson é o semideus Maui nesta sequela que tem a sequência, que tem receita a nível mundial de mais de 790 milhões de dólares (quase 759 milhões de euros).

E em quinto lugar ficou a estreia "Homestead", um 'thriller' pós-apocalíptico da Angel Studios, com sede no Utah, com 6,1 milhões de dólares (5,86 milhões de euros).

Neal McDonough e Dawn Olivieri protagonizam a história de uma família que foge do caos de um ataque nuclear para se refugiar numa mansão semelhante a uma fortaleza de um sobrevivente excêntrico.