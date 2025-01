"Covil de Ladrões – Pantera" estreou-se em primeiro lugar nas bilheteiras dos cinemas da América do Norte neste fim de semana com cerca de 15,5 milhões de dólares de receitas (15,2 milhões de euros), indicaram observadores da indústria no domingo.

“Esta é uma boa abertura para o segundo capítulo de uma saga de suspense policial”, disse o analista David A. Gross.

O primeiro filme em 2018 também estreou em janeiro e teve uma estreia semelhante antes de chegar aos 80 milhões de dólares em todo o mundo. A sequela precisa de ainda mais força pois teve um orçamento de produção de 40 milhões.

"Esses filmes são feitos para o público, não para a crítica.", destacou o analista.

Gerard Butler regressa como o xerife de Los Angeles “Big Nick”, que viaja para a Europa em busca de um perigoso gangue de ladrões. A história foi inspirada no roubo de 100 milhões de dólares em Antuérpia em 2003, o maior roubo de diamantes de todos os tempos.

"Mufasa: O Rei Leão" caiu uma posição em relação ao fim de semana passado, com 13,2 milhões de dólares (12,94 milhões de euros). Após uma má estreia, a animação recuperou e as vendas acumuladas de bilheteira ultrapassaram a marca dos 500 milhões de dólares, com 188,7 no mercado interno e 350 a nível internacional.

Já a comédia de ação "Sonic 3: O Filme" também caiu para o terceiro lugar. O filme baseado no videojogo arrecadou mais 11 milhões de dólares (10,79 milhões de euros) para o período de sexta a domingo e passou os 200 milhões de dólares na América do Norte e os 384,8 a nível global.

Também caiu uma posição em relação ao fim de semana passado "Nosferatu", com 6,8 milhões de dólares (6,67 milhões de euros). O filme de vampiros inspirado em Drácula tornou-se um sucesso do cinema independente, arrecadando 81,8 milhões a nível doméstico desde a estreia no dia de Natal e 135 milhões no mercado mundial.

Em quinto lugar ficou outro sucesso de bilheteira da Disney, "Vaiana 2", com 6,5 milhões de dólares (6,37 milhões de euros). Após sete semanas, as receitas aproximam-se da marca dos mil milhões de dólares, com 434,9 milhões no mercado interno e 554 milhões no exterior.

Muito distante, em 14.º lugar e com 1,1 milhões de dólares de 1291 cinemas (1,01 milhões de euros), ficou "Better Man", o 'biopic' que apresenta o cantor Robbie Williams como um macaco criado por efeitos especiais.

Apesar das boas críticas, este é um mau arranque para um filme produzido de forma independente por cerca de 110 milhões de dólares e adquirido pela Paramount para distribuição por 25 milhões.

Gross notou que as bilheteiras da América do Norte para 2024 terminaram cerca de 3% abaixo de 2023, embora tenha terminado com um forte período de seis semanas, e cerca de 24% abaixo da média dos três anos pré-pandemia.