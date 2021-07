Dev Patel admitiu que não foi a escolha certa para ser o vilão Zuko e existiu "muito trauma à volta de toda essa experiência" que se chama "O Último Airbender".

O ator revelou que o filme 2010 foi a única proposta de Hollywood que lhe chegou às mãos após o grande sucesso do vencedor dos Óscares "Quem Quer Ser Bilionário" (2008) e, em teoria, parecia irrecusável, tanto por causa dos talentos envolvidos como por ser um grande apreciador das artes marciais.

"Provavelmente fui mal escolhido e o filme não resultou. Foi realmente um processo muito difícil para mim porque foi uma máquina muito maior do que aquela a que estava habituado em 'Skins' [a série britânica que foi a sua estreia como ator], senti-me um pouco à deriva", contou à revista britânica Total Film.

"Podia ver que o estúdio estava preocupado com a minha atuação. Nesse sentido, foi uma experiência bastante torturante, em que sabe que talvez tenha sido mal escolhido e não se é a pessoa indicada. E não tinha qualquer confiança e não sabia realmente aplicar o que agora sei que são as minhas boas ferramentas como ator e a verdade que posso trazer a um papel. E de certa forma isso viu-se", acrescentou.

Dev Patel conta que a má experiência também lhe deu uma grande lição para o resto da sua carreira: a importância de ser capaz de se ligar a uma personagem e ter uma via de comunicação aberta com o realizador.

"Preciso de orientação. Preciso de ser ensinado e de alguém que me possa conduzir ao longo do processo de um filme. Foi o que descobri mais tarde na minha carreira com outros cineastas e foi isso que me fez melhorar. De certa forma, aprende-se muito com filmes como esse. Mas para mim, houve muito trauma à volta de toda essa experiência", admitiu.

Seis anos depois, Dev Patel foi nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário por "Lion - A Longa Estrada Para Casa".

O seu próximo filme, "A Lenda do Cavaleiro Verde", uma nova abordagem à mitologia dos Cavaleiros da Távola Redonda, é aguardado com muita expectativa: chega aos cinemas portugueses a 9 de setembro.