Estão em andamento planos para continuar a história de "Quem Quer Ser Bilionário"?, o pequeno filme independente de Danny Boyle rodado na Índia com protagonistas desconhecidos que se elevou à altura dos grandes estúdios de Hollywood nas bilheteiras e triunfou nos Óscares.

A produtora britânica Celador, que produziu e financiou com a Film4 o vencedor das estatuetas douradas de 2008, vendeu os direitos para uma sequela e ainda os televisivos à Bridge7, uma produtora independente que nasceu no ano passado.

A intenção é contar o "próximo capítulo da jornada de Jamal", que no primeiro filme era um órfão de 18 anos cuja vida dura nos subúrbios de Bombaim lhe dava as respostas para estar apenas a uma pergunta de ganhar os espantosos vinte milhões de rupias da versão indiana do concurso "Quem quer ser Milionário" e talvez voltar a encontrar a rapariga que amou, mas perdeu.

Não se sabe se o futuro projeto contará com a participação de Dev Patel, Freida Pinto e outros atores do elenco original.

“Algumas histórias ficam connosco muito depois de correrem os créditos e 'Quem Quer Ser Bilionário?' é, sem dúvida, uma delas. A sua narrativa é universal, atravessando fronteiras culturais e geográficas, e incorpora o tipo de histórias que amamos – aquelas que unem o entretenimento com experiências humanas profundas”, dizem no comunicado oficial citado pelo Deadline os fundadores da Bridge7, a antiga executiva da Netflix Swati Shetty e o antigo agente da agência de talentos CAA Grant Kessman.

E acrescentam: “O que torna 'Quem Quer Ser Bilionário?' extraordinário não é apenas o seu brilhantismo cinematográfico – abrangendo narrativa, música e distinções notáveis, mas também como reuniu talentos de todo o mundo para formar uma equipa global vencedora.”

Foram nada menos que oito Óscares a premiar "Quem Quer Ser Bilionário?": além dos troféus de Melhor Filme e Realização, para Danny Boyle, a fita conquistou os troféus de Melhor Argumento Adaptado (Simon Beaufoy a partir do livro "Q&A", de Vikas Swarup), Banda Sonora, Canção (para "Jai Ho"), Som, Montagem e Fotografia.