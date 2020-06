Os cinemas, praticamente todos fechados desde meio de março por causa da COVID-19, apostavam nos dois filmes para reabrir a sério o negócio.

Agora, um dia depois do adiamento de "Tenet" para 12 de agosto e de "Mulan" para 21 de agosto, a industria terá de esperar mais um mês para que cheguem às salas de todo o mundo os dois primeiros grandes blockbusters, com maior potencialidade de atrair grandes faixas de publico aos cinemas.

Vale a pena recordar que a estreia original da versão em imagem real do clássico da animação de 1998 estava originalmente anunciada para 27 de março e foi cancelada apenas duas semanas antes, já após as antestreias mundial e europeias.

A notícia já era esperada há alguns dias, até porque não parece estar para breve a reabertura das salas em Nova Iorque, um mercado importante para as bilheteiras no país, e principalmente, pelo facto da China, um mercado essencial para este filme sobre uma guerreira chinesa, continuar com os cinemas fechados e sem previsão para a reabertura. O orçamento milionário de "Mulan", de cerca de 200 milhões de dólares, é outro factor que também não permite o risco da estreia acontecer com a maioria das salas ainda fechadas.