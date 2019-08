Esta terça-feira, a Netflix revelou as datas de estreia nos cinemas e em streaming dos 10 filmes que são apostas fortes até ao fim do ano.

"O Irlandês" teve direito a anúncio destacado: após abrir o Festival de Nova Iorque a 27 de Setembro, a Netflix confirmou a estreia do filme de Martin Scorsese com Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci alguns cinemas a 1 de novembro antes de ficar disponível em streaming a partir de dia 27 (incluindo em Portugal).

Com esta decisão, a grande aposta da Netflix para a temporada de prémios que culmina nos Óscares não será exibida nas principais salas de cinema nos EUA: as grandes exibidoras exigem a manutenção dos 90 dias de exclusividade (o mesmo deverá acontecer fora daquele país, replicando o que aconteceu há um ano com "Roma", de Alfonso Cuarón").

Também apenas pelos cinemas alternativos deverão ficar os outros nove filmes cujas datas (americanas) a Netflix divulgou mais tarde, com períodos de exibição exclusiva nos cinemas a variar entre uma e quatro semanas.

O primeiro da temporada é "The Laundromat", um drama de Steven Soderbergh sobre a investigação dos Papéis do Panamá com um elenco gigantesco liderado por Meryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas: estreia nas salas a 27 de setembro e chega à Netflix a 18 de outubro.

Segue-se o "biopic" "Dolemite Is My Name" com Eddie Murphy como o comediante Rudy Ray Moore: começa nos cinemas a 4 de outubro e ao streaming a 25.

"The King", drama histórico de David Michôd com Timothée Chalamet como o jovem rei inglês Henrique V e ainda Joel Edgerton, Robert Pattinson, Lily-Rose Depp e Ben Mendelsohn, fica disponível na Netflix a 1 de novembro e pode ser visto em sala a partir de dia 11 de outubro. O trailer também foi divulgado esta terça-feira.

Após "O Irlandês, segue-se "Earthquake Bird" a 1 de novembro: o "thriller" psicológico com Alicia Vikander na Tóquio de 1989 chega ao streaming duas semanas mais tarde.

Ambiciosa é a aposta em "Marriage Story", a crónica de Noah Baumbach sobre o fim de um casamento os diferentes pontos de vista do divórcio com Scarlett Johansson e Adam Driver: a estreia na Netflix será apenas a 8 de dezembro, um mês após chegar aos cinemas.

Mais curta é a exibição nos cinemas da animação "Klaus", sobre um carteiro que vai entregar correspondência a uma misteriosa casa no Polo Norte e descobre que nela se esconde o Pai Natal: 8 e 15 de novembro são as datas de cinema e streaming.

Seguem-se dois filmes franceses premiados no Festival de Cannes que a Netflix comprou e que passam nos cinemas a 15 de novembro e em streaming duas semanas mais tarde: a animação de Jérémy Clapin "J'ai perdu mon corps" ["I Lost My Body”], sobre uma mão amputada num hospital à procura do corpo a que pertencia; e "Atlantique", de Mati Diop, sobre uma adolescente prometida em casamento que se apaixona por outro homem.

O plano de grandes lançamentos fecha com o novo trabalho de Fernando Meirelles, o aclamado realizador de "Cidade de Deus": chama-se "The Two Popes".

Inspirado pelos acontecimentos verídicos da transferência de poder entre os Papas Benedito (Anthony Hopkins) e Francisco (Jonathan Pryce), chega à Netflix a 20 de dezembro e poderá ser visto no grande ecrã a partir de 27 de novembro.