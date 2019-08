Scorsese sempre insistiu num lançamento nas salas de cinema e há vários meses que se arrastavam as negociações entre Netflix e alguns dos principais exibidores, nomeadamente os AMC Theatres, o maior a nível mundial, com 11 mil ecrãs, para chegar a um acordo que permitisse exibir nas salas não só "O Irlandês" como outros títulos da plataforma de streaming.

O filme de Scorsese é a principal aposta da Netflix para os prémios de cinema e junta pela primeira vez em 24 anos o realizador com Robert De Niro e Joe Pesci, dois dos principais atores que o acompanharam na sua carreira, nomeadamente nos clássicos "O Touro Enraivecido" (1980) e "Tudo Bons Rapazes" (1990).

No elenco estão ainda Harvey Keitel, que trabalhou com Scorsese e De Niro em "Os Cavaleiros do Asfalto" e "Taxi Driver", bem como Anna Paquin, Bobby Cannavale e Ray Romano, mas a outra grande atração é Al Pacino, uma estreia absoluta no universo "scorsesiano".

Com antestreia mundial confirmada para o Festival de Nova Iorque a 27 de setembro, o filme é descrito como uma "saga épica sobre o crime organizado nos Estados Unidos" após a Segunda Guerra Mundial, pelo olhar de Frank "The Irishman" Sheeran (De Niro), assassino a soldo da Máfia responsável pela morte de 25 pessoas.

Numa viagem através do crime organizado, com os seus meandros, rivalidades e ligações à esfera política, a história abrange várias décadas e relata um dos maiores mistérios por resolver nos EUA: o desaparecimento do dirigente sindicalista Jimmy Hoffa (Al Pacino).

"O Irlandês" é também um projeto de longa maturação de Scorsese em que nenhum outro estúdio de Hollywood quis apostar: o orçamento terá derrapado e chegou aos 200 milhões de dólares, o que faz deste um dos filmes mais caros da história do cinema.A razão principal é a complexidade que transparece nas imagens: os atores foram rejuvenescidos digitalmente 30 anos pela empresa ILM, responsável pelos efeitos especiais de filmes como "A Guerra das Estrelas".

VEJA O TEASER TRAILER.