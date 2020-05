Outros que saíram em defesa do realizador, como Scarlett Johansson, Diane Keaton, Alec Baldwin, Alan Alda, Javier Bardem ou Larry David, foram criticados.

Questionado pelo jornal britânico The Guardian sobre o que pensava sobre os atores que se distanciaram, o realizador não usou subterfúgios.

"É tonto. Os atores não fazem ideia dos factos e agarram-se a uma posição pública segura que serve os seus interesses. Quem é que no mundo não é contra o abuso de crianças? É assim que são os atores e as atrizes e [repudiarem-me] tornou-se a tendência da moda, como de repente toda a gente comer couves", garantiu na entrevista divulgada esta sexta-feira (29).

O tema acabou por dominar a entrevista ao jornal britânico, que era sobre o seu último filme, "Um Dia de Chuva em Nova Iorque", protagonizado por Timothée Chalamet, que doou o ‘cachet’ ao movimento Time's Up, de defesa a vítimas de abuso.

Na sua autobiografia, A propósito de nada”, Allen recorda que o ator jurou à sua irmã que precisou de se afastar publicamente porque estava nomeado para os Óscares por "Chama-me Pelo Teu Nome". O livro vai ser publicada em Portugal pelas Edições 70 e chega às livrarias em julho.

Ainda ao The Guardian, o realizador mostra-se conformado com o escândalo que ofusca a carreira há mais de 25 anos: "Parto do princípio que para o resto da minha vida um grande número de pessoas vai pensar que fui um predador."

Aos 84 anos, reconhece ainda que não há nada que possa fazer sobre isso: "Tudo o que digo soa egoísta e defensivo, por issooé melhor é continuar o meu caminho e trabalhar".

Após "Um Dia de Chuva em Nova Iorque", o seu 48º filme, Woody Allen já terminou "Rifkin's Festival" e estaria a fazer o 50º este verão se não fosse a COVID-19.