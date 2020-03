A Disney antecipou o lançamento em formato digital de "'Bora Lá", a animação da Disney*Pixar que estava nos cinemas, agora fechados em muitos países do mundo por causa do impacto da pandemia de coronavírus.

Esta sexta-feira, o estúdio anunciou que a versão digital pode ser comprada já hoje por 19,99 dólares e ficará disponível no serviço de streaming Disney+ a 3 de abril (data para os EUA).

A decisão do maior estúdio de Hollywood solidifica uma mudança radical na política de distribuição, deixando cair por terra a tradicional "janela" dos 90 dias exclusivos dos cinemas: com muitas pessoas fechadas em casa, vão ficar disponíveis online muito mais cedo os filmes que estavam em exibição no grande ecrã.

A Warner Bros. anunciou o lançamento digital de "O Caminho de Volta", com Ben Affleck, que estreou dia 6, para terça-feira, dia 24, coincidindo que o de "Birds of Prey", com Margot Robbie, que chegara aos cinemas a 7 de fevereiro, e ainda "Tudo Pela Justiça", com Jamie Foxx e Michael B. Jordan, na maioria dos cinemas desde 10 de janeiro. Seguir-se-á o mesmo nos mercados internacionais.