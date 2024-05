"Divertida-Mente 2" chega aos cinemas portugueses em julho, mas as suas emoções vão continuar em ebulição numa 'spin-off' para o Disney+.

Jim Morris, presidente da Pixar, deu a novidade à Bloomberg (acesso pago), revelando que a série "Dream Productions" já está em produção e deverá ser lançada em 2025 na plataforma de streaming.

O título é uma referência ao 'estúdio de Hollywood' que 'produz' os sonhos e pesadelos dentro da mente da jovem Riley, a personagem de 11 anos cujas emoções Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Repulsa eram reveladas no filme de 2015, que arrecadou 858 milhões de dólares a nível mundial, ganhou o Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação e consolidou-se como uma das histórias mais originais e ricas da Pixar.

Com estreia nos cinemas portugueses a 11 de julho (nos EUA, estreia já a 14 de junho), a Disney aposta forte em "Divertida-Mente 2" para inverter a recente tendência de desilusão ou fracasso nas bilheteiras de vários dos seus filmes de animação: segundo o artigo da Bloomberg, o estúdio confia que terá sucesso suficiente nos cinemas para justificar uma janela de exclusividade de cerca de 100 dias antes de ficar disponível no Disney+.

Na sequela, Riley está na adolescência e as emoções no seu cérebro constantemente a interagir quando uma decisão tinha de ser tomada ou aparecia uma nova sensação vão ter de lidar com a chegada da Ansiedade, Inveja, Tédio e Constrangimento.

Maya Hawke dá voz na versão original à Ansiedade, ao lado de Amy Poehler (Alegria), Phyllis Smith (Tristeza), Lewis Black (Raiva), Tony Hale (Medo) e Liza Lapira (Repulsa). Outras vozes são fornecidas por Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulos e Paul Walter Hauser.

TRAILER ORIGINAL LEGENDADO.



TRAILER DOBRADO.